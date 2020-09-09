Rusya ve Sırbistan, 10-15 Eylül'de askeri tatbikatlar için Belarus'ta bir araya gelecek

Belarus Savunma Bakanlığı'nın, Salı günü Telegram kanalında yaptığı açıklamaya göre, Rusya Sırbistan ve Belarus'un "Slav Kardeşliği 2020" ortak askeri tatbikatı için üç ülkenin askererinin 10 Eylül - 15 Eylül tarihleri ​​arasında Belarus'a varacağını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Slav Kardeşliği 2020 çokuluslu Belarus-Rus-Sırp askeri tatbikatları 38. Hava Tugayı'nın Brestskiy sahasında gerçekleştirilecek" denildi.

Tatbikatlar bir Belarus Özel Kuvvetler temsilcisi tarafından yönetilecek. Bakanlık, Belarus, Rusya ve Sırbistan'dan gelen askerlerin "terörle mücadele" konusunda ortak eylemlerde bulunacaklarını kaydetti.

2 Eylül'de Rusya ve Belarus Genelkurmay Başkanları Valery Gerasimov ve Aleksander Volfoviç, ikili askeri işbirliğini ve Belarus ve Kafkasya'da gerçekleştirilecek olan Slav Kardeşliği 2020 tatbikatları için hazırlıkları görüştü.

Slav Kardeşliği tatbikatları ilk kez 2015 yılında Rusya'da üçlü formatta gerçekleştirildi. Kasım 2016'da Sırbistan tatbikata ev sahipliği yaptı ve 2017'de Belarus'ta gerçekleşti. 2018'de tatbikatlar bir kez daha Rusya'da yapıldı.

Belarus'ta artan gerilimlerin ortasında tatbikat

Sırbistan, Rusya'nın başını çektiği askeri ittifak Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üyesi değil, ancak 2013'te örgüte gözlemci olarak katıldı.

Rusya'nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü üye devletleri ve Şangay İşbirliği Örgütü'nün bazı ülkelerinden askerlerle gerçekleştirilecek Kafkas 2020 sonbaharında yapılması planlanıyor.

Slav Kardeşliği 2020, Belarus'da artan gerilimin ortasında gerçekleşecek. Üç haftadan fazla bir süredir ülkede seçim sonrası protestolar devam ediyor.

28-31 Ağustos tarihlerinde Belarus ordusu, Hrodna bölgesinde askeri tatbikatlar düzenledi. Daha önce, Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Polonya ve Litvanya da dahil olmak üzere NATO ülkelerinden saldırı tehdidi altında olduklarını söylemişti. Lukaşenko bu tehditlere atıfta bulunarak üst düzey komutanlara Hrodna yönünde (ülkenin batı kısmı, Belarus-AB sınırına yakın) takviye sağlamalarını emretti. Lukaşenko, Batı ülkelerini, özellikle Polonya'yı, bölgeyi işgal etme planlarıyla suçluyor.

Ağustos ortasında Lukaşenko, Belarus'un 'dış askeri tehditler' durumunda güvenliği sağlamayı istemesi halinde Rusya'nın yardım edeceğini söyledi.