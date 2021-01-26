Rusya ve İran'dan Nükleer Anlaşma'nın kurtarılması için çağrı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Moskova'da bir araya gelerek, İran nükleer anlaşmasının geleceğini ele aldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Lavrov, görüşmenin başında en güncel konulardan birinin İran nükleer anlaşma çerçevesini (JCPOA) kurtarmak olduğunu söyledi. Lavrov, Rusya ve İran'ın belgeyi imzalayan tüm tarafların yükümlülüklerini eksiksiz olarak yerine getirmesine samimi olarak ilgi duyduğunu kaydetti.

Zarif de, Rusya ve İran'ın ABD anlaşmadan çekildikten sonra JCPOA etrafında oluşan risklerin ve endişelerin ortadan kaldırılması için birlikte çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

İran'ın uranyum zenginleştirme programını sınırlandırması karşılığında ülkeye uygulanan yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşma, Temmuz 2015'te İran ile ABD, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve Almanya arasında imzalanmıştı.

Mayıs 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmadan çekildiğini açıklamış ve İran'a yeniden yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.