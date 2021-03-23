Rusya ve Çin'den BMGK daimi üyelerine çağrı

Çin'de bir görüşme gerçekleştiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ortak açıklama yayımladı.

Sputnik'in haberine göre, ​Bakanlar, "Başta BMGK daimi üyeleri olmak üzere dünya ülkelerini güveni pekiştirmeye ve uluslararası hukukun ve ona dayalı küresel düzenin koruyucuları olmaya çağırıyoruz. Küresel siyasi türbülansın arttığı koşullarda, küresel istikrarın desteklenmesi için insanlığın ortak sorunlarının çözüm yolları üzerine BMGK daimi üyeleri arasında doğrudan diyalog kurulması amacıyla daimi üyelerin liderlerinin bir zirve yapmasına özellikle ihtiyaç vardır" ifadesini kullandı.

Lavrov ve Wang, "ülkeleri kendi ulusal özellikleri dahilinde siyasi ve sosyo-ekonomik alanlardaki, kültür ve çevre alanlarındaki insan haklarını korumaya ve uygulamaya, halklarının kimliğinin gelişmesine ve refahının artmasına tam destek vermeye ve ayrıca tüm insan hakları kategorilerinin sistemsel bazda sağlanmasına özen göstermeye ve insan hakları konusunu politize etmekten kaçınmaya" çağırdı.

"Egemen ülkelerin kendi kalkınma yollarını bizzat belirleme konusundaki meşru haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini" belirten bakanlar, 'demokrasi götürme' bahanesiyle egemen ülkelerine içişlerine müdahalenin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Bakanlar, görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD ve Avrupa'nın uyguladığı yaptırımların kabul edilemez olduğunu belirten Lavrov, bu yaptırımların Batı'nın uluslararası hukukun yerine geçirmeye çalıştığı kuralların bir kısmı olduğunu vurguladı.

Lavrov, Rusya ve Çin'in uluslararası arenada bu tür metotların kabul edilemez olduğu konusunda ortak tutuma sahip olduğunu kaydederek iki ülkenin bu tür uygulamalara karşı çıkmak için BM'deki birçok ülkeyle yakın işbirliği yaptığının altını çizdi.

Lavrov, iki ülkenin finansal ve ticari ilişkilerini hasım ülkelerin tehditlerinden korumak için her şeyi yaptığını ekledi.