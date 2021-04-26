Rusya ve Azerbaycan'dan 'soykırım' açıklamaları

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'in 24 Nisan tarihinde yaptığı 'soykırım' açıklamasının ABD'nin iç meselesi olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, günlük basın toplantısı düzenleyen Peskov, gazetecilerin Biden'ın açıklamasıyla ilgili soruları karşısında "ABD'nin iç meselesi" yanıtını verdi.

Öte yandan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, CNN TÜRK yayınına konuk oldu.

Hacıyev, Biden'ın açıklamalarını, 'ABD tarafından yapılan sert ve tarihi yanlışlık' olarak değerlendirirken, alınan kararın 'tarihin siyasi amaçlar için kullanılmasından başka bir şey olmadığını' söyledi.

'İsrail ve Türkiye arasında arabuluculuk yapmaya hazırız'

Hacıyev, soru üzerine Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili de konuştu.

"Bir arabulucuk ihtiyacı olursa Azerbaycan’ın bu konuda rol oynayabileceğini" belirten Hikmet Hacıyev, Türkiye ve İsrail'in talebi durumunda Azerbaycan’ın destek vermeye hazır olduğunu söyledi.