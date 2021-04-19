Rusya ürettiği drone'u 'Bayraktarlar'ın katili' olarak tanıttı

Rusya televizyonu Rossiya 1, silahlı insansız hava aracına (SİHA) karşı geliştirdiği Lancet tipi kamikaze drone'larını tanıttı.
ZALA AERO şirketi tarafından geliştirilen drone'lar, söz konusu programda 'Bayraktarların katili' olarak tanıtıldı.
Türk yapımı SİHA olan Bayraktarlar, Ukrayna tarafından kullanılıyor.
Rusya, Türk SİHA’ları Bayraktar’lara karşı kullanacağı kamikaze Lancet (Ланцет) drone’larına isim bulmuş 👇— Kerim HAS (@Kerim_HAS) April 18, 2021
“Bayraktarların Katili”
📸 Federal devlet kanalı Rossiya 1’de yayınlanan görüntülerdenhttps://t.co/ToI37piodz pic.twitter.com/8eYzQEoDit
Ukrayna-Rusya gerilimi ve Türkiye
Donbass'ta ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar son haftalarda yoğunlaşırken, Ukrayna Rusya'yı kuzey ve doğu sınırlarına ve Kırım'a askeri yığınak yapmakla suçluyor.
Türkiye, Ukrayna'ya Bayraktarlar'ın ürettiği insansız hava araçları (İHA) tedarik ederken, Rusya'dan Türkiye'nin bu hamlesine tepki gösteren açıklamalar geliyordu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA tedarik etmesine ilişkin "Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor" demişti.