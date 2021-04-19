Rusya ürettiği drone'u 'Bayraktarlar'ın katili' olarak tanıttı

Rusya, geliştirdiği kamikaze drone'u 'Bayraktarların katili' olarak tanıttı.

Haber Merkezi

Rusya televizyonu Rossiya 1, silahlı insansız hava aracına (SİHA) karşı geliştirdiği Lancet tipi kamikaze drone'larını tanıttı.

ZALA AERO şirketi tarafından geliştirilen drone'lar, söz konusu programda 'Bayraktarların katili' olarak tanıtıldı.

Türk yapımı SİHA olan Bayraktarlar, Ukrayna tarafından kullanılıyor.

Ukrayna-Rusya gerilimi ve Türkiye

Donbass'ta ayrılıkçılarla Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar son haftalarda yoğunlaşırken, Ukrayna Rusya'yı kuzey ve doğu sınırlarına ve Kırım'a askeri yığınak yapmakla suçluyor.

Türkiye, Ukrayna'ya Bayraktarlar'ın ürettiği insansız hava araçları (İHA) tedarik ederken, Rusya'dan Türkiye'nin bu hamlesine tepki gösteren açıklamalar geliyordu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, geçtiğimiz hafta Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA tedarik etmesine ilişkin "Moskova, Türkiye ve diğer ülkeleri Kiev'in militarist eğilimlerinin teşvik edilmemesi konusunda uyarıyor" demişti.

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