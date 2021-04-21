Rusya: Ukrayna'ya İHA tedarik ederse Türkiye ile askeri işbirliğimizi değerlendireceğiz

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her yıl Federal Meclis'te yaptığı konuşmanın ardından Çarşamba günü yaptığı açıklamada Ankara'nın Ukrayna'ya insansız hava araçları (İHA) göndermesi halinde Rusya'nın Türkiye ile askeri ve teknik işbirliği olasılığını inceleyeceğini söyledi.

Başbakan yardımcısı gazetecilere verdiği demeçte, Ankara'nın Ukrayna'ya insansız hava aracı teslim etmesi halinde Rusya'nın Türkiye ile askeri-teknik işbirliğini askıya alıp almayacağı sorusuna yanıt vererek, "Her bir vakada özel olarak bakacağız" dedi.

Türkiye gazetesi 15 Nisan'da, isimsiz bir kaynağa atıfta bulunarak, Ankara'nın silahlarını ve insansız hava araçlarını Rusya dahil tüm ülkelere satmaya hazır olduğunu bildirdi.

12 Nisan'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'nın Kiev'e İHA sattığına ilişkin raporları yorumlayarak, Türkiye de dahil olmak üzere sorumlu ülkeleri uyarmıştı. Lavrov, Moskova'nın diğer ülkeleri "durumu ve Kiev rejiminin bitmeyen savaş açıklamalarını" analiz etmeye çağırdığını söylemiş ve onları "bu militarist özlemleri beslememeleri" konusunda belirtmişti.

Ukrayna 2019 yılında Türkiye’nin Bayraktar TB2 İHA'larını satın alıp test etti ve bunları Roketsan tarafından üretilen MAM-L akıllı mikro mühimmatlarla donatacağını duyurdu.

Ukrayna'nın Ukrspetsexport şirketi Genel Müdürü Vadim Nozdrya, Ekim 2020'de Kiev'in Bayraktar TB2 İHA'larının Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini ve Ukrayna ordusunun bu tür 48 İHA'yı satın almayı planladığını söyledi.