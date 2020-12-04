Rusya-Ukrayna sınırında silahlı çatışma

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'dan Rusya'ya girmeye çalışan silahlı 3 kişi ile Rus güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını duyurdu.

Dış Haberler

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'dan Rusya'ya girmeye çalışan silahlı 3 kişi ile Rus güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını duyurdu.

Sınırda yaşanan çatışmada 1 kişinin öldüğü bildirildi.

Haber

TSK'dan 'Katar Özel Kuvvetler Komutanlığı'na eğitim