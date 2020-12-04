Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'dan Rusya'ya girmeye çalışan silahlı 3 kişi ile Rus güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını duyurdu.
Sınırda yaşanan çatışmada 1 kişinin öldüğü bildirildi.
Rusya-Ukrayna sınırında silahlı çatışma
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'dan Rusya'ya girmeye çalışan silahlı 3 kişi ile Rus güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını duyurdu.
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'dan Rusya'ya girmeye çalışan silahlı 3 kişi ile Rus güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığını duyurdu.
Sınırda yaşanan çatışmada 1 kişinin öldüğü bildirildi.