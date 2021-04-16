Rusya üçüncü Covid-19 aşısı KoviVak'ı dağıtmaya başladı

Rusya Bilimler Akademisi Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı KoviVak'ın ilk partileri Rusya'da dağıtıma başladı.

TASS'a konuşan Rusya Bilimler Akademisi Sorumlu Üyesi Haydar İşmuhametov "Çumakov Merkezi'nde koronavirüs enfeksiyonunun önlenmesi için oluşturulan tam virion ile inaktive edilmiş aşı KoviVak'ın ilk partileri dün gece geç saatlerde Rusya bölgelerine gönderildi" dedi.

Koronavirüse karşı 3. Rus aşısı, Şubat ayının sonunda Rusya'da onaylandı. Bugün koronavirüse karşı kendi üretimi üç aşısı olan tek ülke Rusya. Ülkenin ürettiği diğer iki aşı Sputnik V ve EpiVakKorona'dan farklı olarak, KoviVac klasik bir tam inaktif virion aşısı.