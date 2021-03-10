Rusya, Twitter’ı yavaşlattı

Rusya’nın medya denetim kurumu Roskomnadzor'un yetkilileri, "ülkede yasadışı olan içeriklerin kaldırılması taleplerini Twitter’ın yerine getirmemesi nedeniyle, sosyal medya ağının bugünden başlayarak yavaşlatılacağını" duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Roskomnadzor’un açıklamasında, kaldırılması talep edilen içeriklerin intihar çağrıları, çocuk pornosu ve narkotik kullanımına dair paylaşımlar olduğu ifade edildi.

Rus yetkililer, birçok defa talep edilmesine karşın Twitter’ın söz konusu içerikleri 2017’den beri kaldırmadığını belirtti.

Roskomnadzor’un açıklamasında, Rusya yasalarını göz ardı etmeyi sürdürmesi halinde Twitter’ın ülkede bloke edilebileceği uyarısı da yapıldı.