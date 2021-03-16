Rusya: Twitter'ı bir ay içinde tamamen kapatabiliriz

Rusya Federal İletişim, Bilgi Teknolojisi ve Kitle Medyası Denetimi (Roskomnadzor) Başkan Yardımcısı Vadim Subbotin, sosyal medya ağı Twitter'ın ülkede yasaklı olan içerikleri silmemesi durumunda sitenin bir ay içinde erişime kapatılacağını açıkladı.

Rusya'nın resmi haber ajansı TASS'a konuşan Subbotin, "Twitter'ın Roskomnadzor'un koşullarına, yani Rus yasalarına uymaması durumunda, sitenin sunduğu hizmeti Rusya bölgesinde tamamen kapatma seçeneğini değerlendireceğiz" diye konuştu.

Subbotin, sitenin tüm koşulları yerine getirmesi durumunda, siteye yönelik tüm yaptırımların kaldırılacağını söyledi.

Roskomnadzor'un yetkilileri, geçtiğimiz hafta, "ülkede yasadışı olan içeriklerin kaldırılması taleplerini Twitter’ın yerine getirmemesi nedeniyle, sosyal medya ağının bugünden başlayarak yavaşlatılacağını" duyurmuştu.

Roskomnadzor’un açıklamasında, kaldırılması talep edilen içeriklerin intihar çağrıları, çocuk pornosu ve narkotik kullanımına dair paylaşımlar olduğu belirtilmişti.