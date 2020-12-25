Rusya: Trump yönetimi Biden ile işbirliğini engellemeye çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, mevcut ABD idaresinin, siber saldırılardan Moskova'yı sorumlu tutarak Biden idaresinin Rusya ile bilgi güvenliği alanında iş birliği kurmasını engellemeye çalıştığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre ABD kurumlarını hedef aldığı belirtilen siber saldırılar hakkında Zaharova, "Rusya yönetimi çıkarları doğrultusunda hareket eden bilgisayar korsanlarının ABD’nin devlet kurumlarına saldırdığı yönündeki sayısız sıcak haberlerin sürekli ortaya atılması artık politik rutin haline geldi. Delil yokluğu, 'Rus izi' ile ilgili hayal ürünleriyle telafi ediliyor" ifadelerini kullandı.

ABD'nin siber güvenlik konusunun ikili formatta müzakere etmeyi reddettiğinin altını çizen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD yönetimi iç siyasi sorunları çözmek yerine dış düşman konusunu abartmayı yeğliyor, bunun için de Rusya’yı kullanıyor. Ancak şunu da göz önünde bulundurmak gerekir ki, bize yönelik yeni suçlamaların gerçek amacı, seçilmiş Başkan Joe Biden’in uluslararası bilgi güvenliğiyle ilgili sorunlar dahil olmak üzere Moskova ile iş birliği kurmasına engel olmak."

Bu durumun hiçbir ülkenin çıkarına uygun olmadığını söyleyen Zaharova, "Rusya, uluslararası bilgi güvenliği konusunda ABD’nin her bir idaresiyle yapıcı, profesyonel, pragmatik diyaloga hazır" dedi.

Zaharova, "Rusya'ya yönelik siber saldırı suçlamaları her zaman olduğu gibi hiçbir veri, rakam, en azından bir kaynak gösterilmeden öne sürülüyor" diye ekledi.