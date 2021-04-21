Rusya, Sputnik Light koronavirüs aşısını tescil etmeye hazırlanıyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov Çarşamba günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Sputnik Light koronavirüs aşısının Mayıs ayında tescil edilebileceğini ve yıl sonuna kadar üretim için ayda 30 milyondan fazla dozun planlandığını söyledi.

Manturov, "Mayıs ayında [tescil edilecek], muhtemelen daha da erken olacağını varsayıyoruz. Yıl sonuna kadar ayda 30 milyon dozun üzerinde üretim hacmine ulaşmanın mümkün olacağını düşünüyorum" dedi.

29 Mart'ta Gamaleya Merkezi, Sputnik Light koronavirüs aşısının tescili için başvuruda bulundu. Sözkonusu aşı Sputnik V aşısının tek bir bileşenden oluşan ve yalnızca bir doz aşı gerektiren daha hafif bir versiyonu.