Rusya silah firması: Türkiye'de parça üretmeyi düşünüyoruz

Rusya'da devlete ait silah üreticisi Rostec'in başkanı Sergey Çemezov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın S-400 hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye teslim edilmesine ilişkin ilk sözleşmezşz imzaladığını ve ikinci bir anlaşmanın Ankara'nın kararına bağlı olacağını söyledi.

Rusya ile ilk S-400 sözleşmesi tam olarak imzalanmış, sistemlerin tüm bileşenleri Türkiye'ye teslim edilmiş ve Rusya'ya tam ödeme yapılmış durumda. Çemezov, "Top şu anda Türkiye'nin sahasında, ortaklarımızın karar vermesini bekliyoruz. Rosoboronexport Türkiye ile teması sürdürüyor, gelecekteki işbirliği tartışmaları sürüyor. Ayrıca orada parça üretme olasılıklarını da tartışıyoruz" dedi.

S-400 sistemlerinin karmaşık teknolojiler içerdiğini ve bunları sıfırdan üretmeye başlamanın imkansız olduğunu belirten Çemezov aynı zamanda, S-400 anlaşmasına ilişkin, "Bu benzersiz bir anlaşmaydı, çünkü bir NATO ülkesi ile yapıldı. Türk ortaklarımızla diğer teçhizat konusunda da görüşmeler yapıyoruz, beklentiler orada." dedi.

Rusya'yla, 2017 yılında S-400 sistemlerinin teslimi için sözleşme imzalandı. Türkiye, bu sistemleri Rusya'dan satın alan ilk NATO ülkesi oldu ve Washington, özellikle, "Türkiye’nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini satın alma kararının, F-35 ile devam eden katılımını imkansız hale getirdiğini" söyledi. ABD ayrıca, Rus yapımı sistemleri satın alması nedeniyle Türkiye'ye yaptırım uygulamakla tehdit ediyor.