Rusya Savunma Bakanlığı: Yurtdışında Rus aşısının itibarını düşürme planları var

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümgeneral İgor Konaşenkov, Rus koronavirüs aşısına karşı yurt dışından finanse edilen bir dezenformasyon kampanyasının devam ettiğini söyledi.

Askeri yetkili "Dünyada ve Rusya'da yerli aşının itibarını sarsmak için yurt dışından hangi fonların ve kaynakların ayrıldığını ayrıntılı olarak biliyoruz." dedi.

Sözcüye göre, aşı karşıtı içerikler ve Rusya menşeli aşıların zararlı olduğuna ilişkin "bir dizi sözde analitik soruşturma" ve yanlış "görgü tanığı" ifadesi yabancı hibelerle finanse edilen internet kaynakları tarafından Rusça olarak sosyal medyada dolaşıma çıkartılıyor.