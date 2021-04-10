Rusya Savunma Bakanlığı: Bir ABD casus uçağına karşı engelleme uçuşu yaptık

Rusya resmi haber ajansı Ria Novosti'nin aktardığına göre Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait bir MiG-31'in Pasifik Okyanusu üzerindeki ABD RC-135 keşif uçağını durdurmak için havalandığını söyledi.

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi yaptığı açıklamada "Hava hedefini belirlemek ve Rusya devlet sınırının ihlal edilmesini önlemek için, Doğu Askeri Bölgesi hava savunma kuvvetlerinden bir MiG-31 savaş uçağı havayalandı. Rus savaş uçağının mürettebatı hava hedefini stratejik bir keşif uçağı olarak tanımladı ABD Hava Kuvvetleri'nin RC-135 uçağına Pasifik Okyanusu üzerinden eşlik etti" dedi.

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi, "Rus savaş uçağının uçuşu, hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak gerçekleştirildi. Devlet sınırının ihlalleri önlendi" dedi.

NATO uçakları geçen yılın sonunda Rusya sınırı yakınlarındaki keşif faaliyetlerini yoğunlaştırdı. ABD ve NATO savaş uçaklarının bu tür düzenli uçuşlarının kazalara ve gerilimlerin tırmanmasına yol açıcağını savunan Moskova, söz konusu uçuşların kesilmesini talep ediyor.