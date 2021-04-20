Rusya Savunma Bakanı: NATO'nun eylemleri bizi önlemler almak zorunda bırakıyor

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, NATO'nun eylemlerinin Moskova'yı simetrik stratejik çevreleme önlemleri almak zorunda bıraktığını söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan toplantıda konuşan Şoygu, "Ortadoğu ve Kafkaslar'daki bir dizi ülkede durumun istikrarsız olduğu gözleniyor. NATO'nun bu bölgelerdeki durumun normalleştirilmesine karşı koyma girişimleri, bizi simetrik stratejik çevreleme önlemleri almak ve Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi'ndeki birliklerin muharebe kabiliyetlerini artırmak zorunda bırakıyor" dedi.