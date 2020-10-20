Rusya: Savaş başlığı sayısını dondurmaya hazırız

Rusya Yeni START nükleer anlaşmasını bir yıl daha uzatmak için ABD’nin de aynı şeyi yapması halinde elindeki toplam nükleer savaş başlığı sayısını dondurmaya hazır olduğunu bildirdi.

2010 yılında imzalanan ve iki ülkenin elindeki stratejik nükleer cephaneliği sınırlayan son anlaşma olan Yeni START’ın süresi Şubat ayında doluyor.

ABD geçtiğimiz hafta Rusya’nın anlaşmanın bir yıl daha koşulsuz olarak uzatılmasına yönelik teklifini reddederek, bütün nükleer savaş başlıklarının dondurulmasını öngörmeyen bu tür bir önerinin umutsuz bir girişim olduğunu ileri sürmüştü.