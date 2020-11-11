Rusya Sağlık Bakanlığı: Türkiye Rusya'nın Sputnik V aşısını üretmekle ilgileniyor

Rusya Sağlık Bakanlığı Çarşamba günü yaptığı açıklamada Türkiye ve Rusya sağlık bakanları arasında telefon görüşmesi sonrasında Türkiye'nin Rusya'nın ilk koronavirüs aşısı olan Sputnik V'i yerel tesislerde üretmekle ilgilendiğini söyledi.

Rusya halihazırda virüse karşı iki aşıyı test ediyor ve üçüncüsünü kaydetme eşiğinde. Geç aşamadaki denemelerin henüz bitmemiş olmasına rağmen, Sputnik V aşısını hane kullanımı için piyasaya sürüyor.

Sağlık bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Sağlık Bakanlığı, yerel mevzuatta öngörülen toksikoloji çalışmaları yapıldıktan sonra Sputnik V aşısının Türk ilaç üreticilerinin tesislerinde üretimini organize etmekle ilgilendiğini belirtti." dedi.

Açıklamada, Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bu tür testleri düzenlemeye hazır olduğuna dair güvence aldığını söyledi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı'nden henüz konuyu doğrular nitelikte bir açıklama gelmedi, ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Salı günü geç saatlerde Rusya Sağlık Bakanı'yla telefon görüşmesi yaptığını doğruladı.