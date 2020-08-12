Rusya Sağlık Bakanı: Aşı 2 hafta içinde kullanıma hazır olacak

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, koronavirüs aşısının ilk partisinin 2 hafta içinde kullanıma hazır olacağını belirtti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Muraşko, "Bugün kalite kontrol testleri yapılacak. Aşı iki hafta içinde kullanıma açılacak ve risk grubunda kullanılmak üzere aşının teslimatı yapılacak" dedi.

Muraşko, aşının gönüllü olan herkeste kullanılabileceğini, buna sağlık çalışanlarının da dahil olduğunu söyledi. Muraşko, Rusya vatandaşlarının sağlık durumuna ilişkin bir takip sisteminin geliştirildiğini sözlerine ekledi. Söz konusu uygulama, aşının yan etkilerini de takip edecek.

Muraşko, aşının öncelikle Rusya'daki iç talebe göre kullanılacağını, aşı ihracatının henüz gündemde olmadığını sözlerine ekledi.

Muraşko, ayrıca aşıya yönelik yurtdışından gelen eleştirilerin asılsız olduğunu ve adil rekabetten korkanlar tarafından yapıldığını belirtti.

Muraşko, "Rekabeti hisseden yabancı çalışma arkadaşlarımız, Rus aşısının avantajlarını gördü ve buna ilişkin asılsız görüşlerini dile getirmeye başladı" dedi.

Sağlık Bakanı, aşının yer aldığı platformun daha önce ilaç üretimi için kullanıldığını ve güvenilir olduğunu kaydetti.