Rusya: Rusya ve Türkiye Karabağ konusunda yakın işbirliğine hazır

Rusya Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yaptığı telefon görüşmesi hakkında bilgiler yer aldı. Buna göre her iki bakan Dağlık Karabağ'daki durumu istikrara kavuşturmak için "yakın koordinasyona" hazır olduklarını doğruladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, "Dağlık Karabağ sorununun çözümünü barışçıl görüşmeler kanalına döndürmek amacıyla Rusya ve Türkiye'nin durumu istikrara kavuşturmak için yakın koordinasyona hazır olduklarını" duyurdu.

Erdoğan şartlar ileri sürmüştü ama...

Rusya'nın diplomatik açıklaması, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Perşembe günü erken saatlerde ateşkesin ancak Ermenistan destekli güçlerin ayrılıkçı bölgeden ve Azerbaycan'ın geri kalanından çekilmesiyle mümkün olduğunu söylemesinin ardından geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı notuna göre yapılan görüşmede "Başka bölgelerden çatışmalara yasadışı silahlı oluşumların savaşçılarının katılımının kabul edilemez" olduğu da vurgulandı.

Ermenistan ile askeri ittifak içinde olan ancak Azerbaycan ile de iyi bağları olan Rusya, defalarca ateşkes çağrısı yaptı ve müzakereci olmayı teklif etti.

Moskova'nın BM Büyükelçisi Vasiliy Nebenzya Perşembe günü yaptığı basın toplantısında Rusya ve Türkiye'nin çatışmada farklı tarafları desteklediğini yalanladı.

Rus diplomat, "Türkiye'nin açıkça Azerbaycan'ı desteklediğini biliyoruz. Ancak bu bizim diğer tarafta olduğumuz ve Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ı desteklediğimiz anlamına gelmez. Öyle değil." dedi. Diplomat, Rusya'nın tutumunun "şu an için tek seçeneğin düşmanlıkları durdurmak ve ateşkes sağlamak" olduğunu vurguladı.