Rusya: OPCW'nin Navalnıy raporundaki sonuçlar asılsız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Teknik Sekreterliği'nin Rus muhalif Aleksey Navalnıy olayıyla ilgili yayınladığı raporu değerlendirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, "Almanya’nın talebi üzerine rapordan, ilgili maddelerin adları, kimyasal bileşimleri ve özelliklerine ilişkin kilit bilgiler çıkarıldı. Alman tarafının açıklamasına göre, bu bilgilerin gizlenmesinin amacı, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’nin kimyasal maddelerle ilgili eke dahil edilmeyen maddelerle ilgili bilginin yayılmasını önlemekmiş. Bu bağlamda, gösterilen argümanları, Berlin’in Rus kolluk kuvvetlerinin sayısız başvurularına yanıt vermeyi reddetmesini gerekçelendirmeyi amaçlayan tamamen formalite olarak değerlendiriyoruz" denildi.

Bu bilgiler olmadan, Navalnıy olayıyla ilgili dava açmak için olası suç unsurlarını belirlemeye yönelik Rus yasalarının öngördüğü soruşturma öncesi kontrolü tamamlamanın mümkün olmadığı kaydedilen açıklamada, "Bu bilginin yokluğu, blogerin 'kasıtlı zehirlenme' iddialarının herhangi bir kanıta dayalı çıkarımlarla desteklenmediğini gösteriyor" denildi.