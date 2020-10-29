Rusya: NATO silahlanmayı sınırlama anlaşmasını reddetti

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF Antlaşması) önerisinin NATO ülkeleri tarafından "aceleyle" reddedildiğini söyledi. Zaharova, "Moskova füze sektöründeki durumu bir kriz olarak nitelendiriyor ve ABD bundan tamamen sorumlu" dedi.

Zaharova brifingde, "Dikkatinizi, bazı Avrupalı ​​NATO üyelerinin, Rusların önerilerinin özüne bile girmeden ne kadar aceleyle reddettiklerine çekmek isterim." dedi.

Sözcü, "ABD ve onun Washington'u kayıtsız şartsız destekleyen NATO müttefikleri, bunun tüm sorumluluğunu taşıyor", dedi.