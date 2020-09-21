Rusya Maliye Bakanı: Belarus güvenilir bir borçlanan

Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov Pazar günü yaptığı açıklamada, Belarus'un güvenilir bir verecekli olduğunu ve tüm ödemelerini zamanında yapıldığını söyledi.

Rossiya-1 televizyon kanalında "Moskova, Kremlin, Putin" adlı programda verdiği söyleşide "Belarus bizim güvenilir borç alıcımızdır. Kredi geri ödemelerinde herhangi bir gecikme emsali olmamıştır. Onların çok iyi bir verecekli olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Bakana göre, Belarus'a borç vermek Rusya'nın ekonomisi için de faydalı: "Hem Belarus hem de Rusya ekonomilerini destekleyeceğiz çünkü kredi Rus tedarikçilerle olan işlemleri karşılayacak ve ödeme gecikmesi olmayacak. Bunda karşılıklı fayda var. Doğal olarak, bazılarının şu soruyu duyuyoruz: Rusya neden yabancı ülkelere borç veriyor? Rusya için zor bir durum mu? [Borç verilen ülkeler] Bu durumda bizim çok yakın ticaret ve ekonomik ortağımızdır. Firmalarımıza ve işlerimize istikrar sağlayacaktır." dedi.

Rusya, Belarus'a iki seferde kredi verecek: 2020'de bir milyar ABD doları ve 2021'de 500 milyon ABD doları.