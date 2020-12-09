Rusya: Kırım da dahil topraklarımızı savunmakta serbestiz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte, Kırım'ın Rusya'nın egemen toprağı olduğunu ve ülkenin, uluslararası hukukta belirtilen normlara göre güvenliğini garanti altına almak için gereken her şeyi yapma hakkına sahip olduğunu belirtti.

Pekov, "Bu durumda, söz konusu mesele, Rusya Federasyonu'nun uluslararası hukuk çerçevesinde ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde kendi güvenliğini sağlamak için gereken her şeyi yapmakta özgür olduğu egemenlik alanıdır" dedi.

Pazartesi günü BM Genel Kurulu, Kırım'ın yanı sıra Karadeniz'in ve Azak Denizi'nin bazı kısımlarının Ukrayna'nın öne sürdüğü "mititarizasyon sorunu" hakkında bir kararı kabul etti. Altmış üç ülke önergeye olumlu oy verdi, 17 ülke aleyhte oy kullandı ve 62 ülke çekimser kaldı. Azerbaycan, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Özbekistan da dahil olmak üzere oldukça fazla sayıda ülke tutumlarını hiç ifade etmedi. Rusya'nın yanı sıra karara karşı çıkan ülkeler arasında Belaruz, Ermenistan, Çin, Sırbistan, Kırgızistan, İran, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Venezuela yer aldı.

Karar, "işgalci güç olarak" Rusya Federasyonu askeri güçlerini Kırım'dan çekmeye çağırıyor. Ayrıca Rusya'ya, nükleer silah, cephane ve askeri personel taşıyabilen uçaklar ve füzeler de dahil olmak üzere gelişmiş silah sistemlerinin "Ukrayna topraklarına" transferini durdurması çağrısında bulunuyor.

Rusya’nın BM’nin Birinci Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, oturumda Ukrayna’nın bu konudaki girişimlerinin boşuna olduğunu vurguladı.