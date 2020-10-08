Rusya: Kırgızistan kaosa sürüklendi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kırgızistan'da yaşanan siyasi krize ilişkin açıklama yaptı.

Peskov, "Kırgızistan'ın kaosa sürüklendiğini ve Moskova'nın iki ülke arasındaki güvenlik sözleşmesi kapsamında ülkede hükümetin tamamen düşmesini engellemekle yükümlü olduğunu" söyledi.

Peskov, ayrıca Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Başkanı Aleksandr Bortnikov'un Kırgızistan'In yeni fiili güvenlik şefi Omurbek Suvanaliyev'le görüştüğünü doğruladı.

Kırgızistan'da iki gün önce genel seçim sonuçlarını protesto edenler başkent Bişkek'te hükümet binasına girmişti. Olayların ardından ülkede milletvekili seçimleri iptal edilmişti.

Muhalif partilerin liderleri, ülke yönetimi için koordinasyon konseyi kurmuş, cezaevinden çıkan muhalif lider Sadır Caparov'u başbakanlık görevine getirdiklerini ilan etmişti. Dün acil toplanan parlamento Caparov'un görevini onaylamıştı. Ancak parlamentodaki bazı muhalifler bu atamayı kabul etmediklerini açıklayarak kendi koordinasyon konseylerini kurarak kendi başbakanlarını seçme niyetinde olduklarını açıklamıştı.

Muhalifler ayrıca Cumhurbaşkanı Ceenbekov’a karşı meclis soruşturmasının açılmasını ve parlamentonun feshini talep ediyor.