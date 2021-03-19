Rusya Karadeniz'e giren ABD savaş gemisini yakın takibe aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’e giren ABD Donanması’na ait USS Monterey güdümlü füze kruvazörünün yakın takibe alındığını duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Rusya Karadeniz Filosu kuvvetleri ve araçları, 19 Mart 2021’de Karadeniz sularına giren ABD Donanması’na ait USS Monterey kruvazörünü yakın takibe aldı” denildi.

USS Monterey güdümlü füze kruvazörü bugün akşamüstü saatlerinde İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açılmıştı.