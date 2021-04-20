Rusya Karadeniz'de tatbikata başladı

Rusya'nın donanma ve hava kuvvetleri, bu hafta Karadeniz'de askeri tatbikata başladı.

Interfax ajansının aktardığına göre, tatbikat nedeniyle Kırım ve Karadeniz'de sivil uçuşlar "bölgenin geçici olarak sivil uçuşlar için tehlikeli olması" nedeniyle durduruldu.

Tatbikata 20'den fazla Karadeniz Filosu'na ait gemiyle birlikte Su-25 savaş uçaklarının katıldığı aktarıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, basın toplantısında, sivil uçuş yasağının "dünya genelinde uygulanan normal bir şey" olduğunu söyledi.

Tatbikat, 20-24 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.