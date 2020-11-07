Rusya kabinesinde değişiklik: 5 bakan görevden alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ocak ayındaki mevcut kadrosunun atanmasından bu yana büyük bir hükümet değişikliği gerçekleştirdi. Beş bakan görevden alınırken, parlamentonun alt meclisi olan Devlet Duması yeni yasa uyarınca onların yerini alacak olan adayları henüz onaylamadı.

Ayrıca yeni atamaya göre 2012'den beri Enerji Bakanlığı'na başkanlık eden Aleksandr Novak, Mihail Mişustin'in onuncu Başbakan Yardımcısı olacak. Pazartesi günü erken saatlerde Putin, yeni bir Başbakan Yardımcısı konumunu belirleyen kararı imzaladı. Enerji Bakanlığı'nda Novak'ın yerini RusHydro genel müdürü Nikolai Şulginov'un alması planlanıyor. Şulginov'un adaylığını Başbakan çoktan parlamentonun alt meclisine sundu.

2018 yılından bu yana İnşaat Bakanlığı'na başkanlık eden Vladimir Yakuşev, neredeyse aynı dönem bu görevi yürüten Nikolai Tsukanov'un yerine Urallar Federal Bölgesi Devlet Başkanlığı Tam Yetkili Temsilcisi olarak atandı.

Başbakan, Irek Fayzullin'in İnşaat Bakanı adaylığını sundu. Şimdiye kadar Fayzullin, Yakuşev'in baş yardımcısıydı.

Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Aleksandr Kozlov, parlamentonun alt meclisi tarafından onaylanması halinde yeni Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı olacak. Ancak eski Doğal Kaynaklar ve Ulaştırma Evgeniy Dietrih için henüz yeni atama yapılmadı.

Rusya resmi haber ajansı TASS, Aeroflot havayolu şirketinin CEO'su Vitaliy Savelyev'in, yeni Ulaştırma Bakanı olabileceği ihtimalini dile getirdi. 2009'dan beri Aeroflot CEO'su olan Savelyev'in 2018'de yetkileri beş yıl daha uzatılmıştı.

Mişustin ayrıca, daha önce Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Fonu'na başkanlık eden Alksey Çekunkov'u Rusya Uzak Doğu Kalkınma Bakanlığı'na atamayı önerdi.