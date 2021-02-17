Rusya, İran ve Türkiye'den İsrail'e Suriye kınaması

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye konulu Astana formatındaki toplantının ardından garantör ülkeler olan İran, Rusya ve Türkiye bir ortak açıklama yayınladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, İran, Rusya ve Türkiye’nin İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırılarını kınadığı, saldırıların uluslararası hukuku ihlal ettiği ve bölgedeki güvenliği tehdit ettiği belirtildi.

İsrail'i kınayan AKP, Suriye'de neler yapıyor?

İsrail'e yönelik kınamada bulunan ülkeler arasında yer alan Türkiye, AKP iktidarı eliyle Suriye'ye ait toprakları kontrolü altında tutmaya devam ediyor. Bu bölgelere vali, kaymakam atayan AKP iktidarı, üniversite ve organize sanayi bölgesi kurma gibi kararların da altına imza atıyor.