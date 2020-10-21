Rusya ile ABD'den START-3 adımları

ABD ve Rusya arasında Şubat ayında süresi dolacak olan Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması'nın (START-3) uzatılması için aylardır yapılan görüşmelerde tarafların tutumunun birbirine biraz daha yaklaştığı belirtildi.

Washington, Moskova’nın anlaşmanın süresinin bir yıl daha uzatılması teklifini, bu bir yıl boyunca her iki tarafın da nükleer savaş başlıklarının mevzilendirilmesinin durdurulması koşuluyla olumlu karşıladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, iki ülkenin konuyla ilgili tutumunun birbirine daha yaklaştığı belirtildi.

Açıklamada “Rusya, START-3 anlaşmasını bir yıl uzatarak, bu dönemde ABD ile birlikte mevcut nükleer savaş başlıklarının sayısını değiştirmemeye siyasi olarak bağlı kalacaktır’’ denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da Rusya’nın teklifinin memnunlukla karşılandığını kaydetti ve Rusya’nın nükleer silahların kontrolü konusunda ilerleme kaydedilmesinde istekli olmasını takdir ettiklerini belirtti.

Ortagus, "ABD, teyit edilebilir bir anlaşma konusunda uzlaşmak için buluşmaya hazırdır. Rusya’nın da diplomatlarını aynısını yapmakla yetkilendirmesini bekliyoruz’’ dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, savaş başlığı sayısının dondurulması ve anlaşmanın bir yıl uzatılmasının Washington’un ek talepte bulunmaması halinde mümkün olacağını kaydetti. Açıklamada anlaşmanın uzatılmasının taraflara nükleer silahların kontrolü konusunu daha derin müzakere etme imkanı vereceği kaydedildi.

Daha önce ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in anlaşmanın süresinin en az bir yıl koşulsuz olarak uzatması yönündeki teklifini "umutsuz bir girişim" olduğu gerekçesiyle reddetmişti.​

2010 yılında imzalanan START-3, Rusya ve ABD'nin mevzilendirebileceği nükleer savaş başlığı, füze ve bombardıman uçağı sayısına kısıtlama getiriyor.