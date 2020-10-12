Rusya iki Bulgar diplomatı sınır dışı etti

Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Sofya'nın Bulgaristan'daki Rus ticaret misyonunun iki çalışanını sınır dışı etmesine yanıt olarak iki Bulgar diplomatı istenmeyen kişi ilan ettiğini duyurdu.

Bulgaristan Eylül ayı sonlarında, Balkan ülkesindeki casusluk faaliyetlerine karışabileceklerini iddia ederek iki Rus diplomatı sınır dışı etmek için harekete geçmişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı "12 Ekim'de, Bulgaristan Büyükelçisi Atanas Krıstin Rus Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi ve kendisine bakanlığın Bulgar büyükelçiliği iki çalışanını personae non grata [istenmeyen kişi] ilan etme notu verildi. Bu önlem, Bulgar makamlarının doğrulanmamış kararına simetrik bir cevaptır." dedi.

Günün erken saatlerinde, Bulgaristan'ın Rusya Büyükelçisi Moskova'daki bakanlık binasına çağrıldı.

23 Eylül'de Bulgaristan, savcıların casusluğa karışabileceğini söylediği iki Rus diplomatı sınır dışı ederek Balkan ülkesini terk etmeleri için 72 saat süre verdiğini duyurdu.

Ülkenin Başsavcılığı iki diplomat hakkında ön soruşturma başlatmasına karşın, dava diplomatik dokunulmazlık nedeniyle askıya alındı.