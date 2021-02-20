Rusya: İdlib'de HTŞ kimyasal saldırı provokasyonu hazırlığında

Suriye'deki Savaşan Tarafların Uzlaşması için Rusya Merkezi başkan yardımcısı Tuğamiral Vyaçeslav Sitnik Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Suriye'deki cihatçı militanların, suçu Suriye'nin üzerine atmak amacıyla kimyasal silahlarla bir saldırı düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

Daha önce, Rusya'nın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi, Suriye'de neredeyse her ay kimyasal silah provokasyonları planlayan cihtçılar hakkında bilgi vermesine rağmen, bu tür verilerin Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) belgelerine yansıtılmadığını belirtti.

Sputnik International'ın aktardığına göre, Sitnik, Rus ordusunın Heyet Tahrir el-Şam'ın İdlib gerginliği azaltma bölgesinin kuzeydoğu kesiminde kimyasal silahlar kullanarak provokasyon hazırlığında bulunduğu istihbaratını aldı.

Sitnik, planlanan saldırının sivilleri hedef alacağını da ekledi.

Rus askeri misyonunun temsilcisi Sitnik, militanların Termanin yerleşim bölgesine çok sayıda kamyonla muhtemelen klor içeren zehirli maddeler içeren bidonlar teslim ettiklerini de sözlerine ekledi.