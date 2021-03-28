Rusya: İdlib ve Halep'teki kontrol noktalarından geçişi silahlı gruplar engelliyor

Rusya'nın Suriye'de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre İdlib ve Halep'te yeniden açılan 3 kontrol noktasından geçişler silahlı gruplarca engelleniyor.

Merkez'den geçen hafta yapılan açıklamada Moskova'nın önerisi üzerine Ankara'nın İdlib'de Serakıb, Miznas ve Halep'te Ebu Zeydin kontrol noktalarının yeniden açılmasını kabul ettiği duyurulmuştu. Ancak Milli Savunma Bakanlığı geçen hafta basına geçtiği notta "güvenlik kaynaklarına" dayanılarak sözkonusu geçiş noktalarının açıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.

TASS'ın haberine göre Rusya'nın Suriye'de Çatışan Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada sözkonusu kontrol noktalarının açıldığı ve faaliyete başladığı belirtildi. Ancak açıklamada "Türk kontrolündeki topraklarda bulunan yasadışı silahlı grupların üyeleri sivillerin bölgeyi bu kontrol noktaları üzerinden terk etmelerine insanların ve araçların önünü keserek, onları zor kullanmak ve tutuklamakla tehdit ederek engel oluyor" denildi.

Açıklamada militanların kontrol noktalarına giden yollara bariyerler yerleştirdikleri ve buralarda insani geçiş koridorunun çalışmasını engellemek için destekçileriyle "sahte yürüyüşler" düzenledikleri belirtildi.