'Rusya her zaman sürprizlerle doludur'

Gazeteci Ulaş Can'ın sorduğu, TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın yanıtladığı Gündem programında konu Rusya'ydı.

"Komünistler bugünkü Rusya için ne düşünüyor" başlıklı programda Rusya'nın sosyal ekonomik yapısıyla birlikte uluslararası dengeler içindeki konumu da tartışıldı.

Okuyan, bugün Rusya'da kurulu olan iç ve dış siyasal güç ilişkilerini Sovyetler Birliği ve onun çözülüş süreciyle ilişkilendiren bir yaklaşımla soruları yanıtladı.

'ABD hegemonyasını bozan bir ülke'

Rusya'nın emperyalist rekabet içinde konumlanan kapitalist bir ülke olduğunu söyleyen Okuyan, diğer taraftan Putin Rusyası'nın emperyalizmin büyük hegemon gücü ABD'ye sınırlar koyan, pek çok noktada emperyalist hiyerarşinin olağan işleyişini bozan nitelikte eylemleri olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Putin yönetiminin önemli kadrolarının Sovyet döneminde yetiştiğini belirten Okuyan, Lavrov'un ABD'deki Sovyet diplomatik misyonu içinde parti sekreteri olduğunu anlattı. Okuyan, bugün kapitalist Rusya'nın yürüttüğü dış politika için zaman zaman "Sovyetler döneminde bu kadar cüretkar olunabilseydi" diye düşündüğünü söyledi.

Kapitalizm Rusya'nın değişmez gerçeği değil

Bugün Rusya toplumunda Sovyetlere özlemin hakim öge olduğunu ancak bunun "sosyalizmin" kendisine dönük bir bağlılıktan çok onun somut kazanımlarına ve sonuçlarına ilişkin bir güvenden kaynaklandığını anlatan Okuyan, Rusya'da kapitalizmin Putin iktidarıyla yerleşikliğini güçlendirmiş ve değişmez bir gerçek haline gelmiş olduğunu düşünmemek gerektiğini vurguladı.

Okuyan, "Rusya'da komünistler devrim yapabilir mi?" sorusuna yanıt verirken şöyle dedi:

Rusya büyük kaynakları olan sürprizlerle dolu bir ülkedir. Rusya'da dünya üzerindeki ilk sosyalist ülke 1917'de gerçekleştirilen devrim sonrasında ortaya çıktı. Rusya'da her an her şey olabilir.

Rus halkı mücadele etmeyi bilen bir halktır. Biraz serttir de, iklimi gibi. Aşırılıkları seven bir halktır. Sabırlı gözüküp, çok hızlı hareket edebilen dinamik yanları vardır.

Muazzam bir entelektüel potansiyel var. O potansiyel hiçbir zaman bitmez. Devrim öncesi Rusya'da edebiyatçılara bakın, müzisyenlere bakın, olağanüstü bir zenginlik vardı. O zenginlik Sovyetler Birliği döneminde daha da arttı. Bu konudaki karşı iddiaları da hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Sovyetler Birliği büyük bir kültürel zenginlik sağladı insanlığa.

Şimdi Rusya'da kapitalizmin getirdiği çürümeye rağmen çok değerli bir insan kaynağı var. O yüzden de ben gelecekte, yakın gelecekte dünyada sosyalizme dönük mücadeleler dendiğinde Rusya'nın çok önemli kavgalara, mücadelelere gelişmelere gebe olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

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