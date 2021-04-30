Rusya hayvanları Covid-19’dan koruyacak aşı ürettiğini açıkladı

Rusya’nın tarım ve veterinerlik ürünleri denetçisi Rosselhoznadzor, hayvanları koronarivüsten koruyacak Carnivac-Cov isimli aşının ilk partisinin 17 bin doz şeklinde üretildiğini kaydetti.

Üretilen bu birinci partideki aşıların ülkenin çeşitli bölgelerine tedarik edileceğini belirtildi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Rosselhoznadzor danışmanı Yuliya Melano, şu an için ayda 3 milyon doz aşı üretme kapasitesine sahip olduklarını kaydetti, bunun talep doğrultusunda 5 milyon doza kadar yükseltilebileceğini de ekledi.

20 şirket satın alma başvurusu yaptı

Melano ayrıca, Almanya, Yunanistan, Polonya, Avusturya, Kazakistan, Tacikistan, Malezya, Tayland, Güney Kore, Lübnan, İran ve Arjantina’daki şirketlerin aşıyı satın almak istediklerini belirtti. Rosselhoznadzor danışmanı, “Yaklaşık 20 kuruluş, Carnivac-Cov aşısının onaylanması ve ülkelerine tedariki için görüşmelere hazır olduklarını iletti. Aşının, başta Avrupa Birliği olmak üzere ülke dışında onaylanması için gereken dosya hazırlanmakta ve aşının onay sürecinde kullanılacaktır” açıklamasını yaptı.

Carnivac-Cov isimli aşı, denemeleri esnasında köpekler, kediler, tilkiler ve vizonlarda koronavirüse karşı antikor ürettiğinin belirlenmesinin ardından Mart ayında Rusya’da tescil edilmişti.

Daha önce Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, koronavirüsün insanlar ile hayvanlar arasında bulaşmasından endişe duyduklarını söylemişti.

Habere göre Rosselhoznadzor yetkilileri, Carnivac-Cov aşısının tehlikedeki hayvan türlerini koruyabileceğini ve virüs mutasyonlarının da önüne geçeceğine inanıyor.