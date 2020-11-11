Rusya Genelkurmay Başkanlığı: Ermenistan ile Azerbaycan askeri faaliyetlere son verdi

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Sputnik'te yer alan habere göre Rudskoy, "Şu an itibarıyla her iki taraf da askeri faaliyetlere son verdi. Azerbaycan ve Ermenistan birlikleri, çatışmalar sırasında geldikleri noktalarda durdu" dedi.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı anlaşmanın ardından Dağlık Karabağ'a gönderilen Rus barış gücünün mevcut durumuna ilişkin bilgi veren Rudskoy, bir gün içinde bölgeye giden 400 barış gücü askerinin Laçin koridorunda kontrolü sağladığını söyledi.

'Azerbaycan ve Ermenistan ordularıyla direkt iletişim kanalları kuruldu'

Rudskoy, "Barış gücü görevlerinin yerine getirilmesi, olası olayların önlenmesi ve Rus askerlerin güvenliğinin sağlanması için Azerbaycan ve Ermenistan Genelkurmay Başkanlığı karargahlarıyla kesintisiz etkileşim organize edildi, direkt iletişim kanalları kuruldu" dedi.

Rus askeri yetkili, "24 saat içinde 27 uçak seferi düzenlendi. 414 asker, 54 otomobil ve özel araç, 8 helikopter ile 2 insansız hava aracı kompleksi nakledildi" bilgisini paylaştı.

Kremlin: Türkiye ile Azerbaycan'daki merkez üstünden işbirliği yapacağız

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye ile Karabağ konusunda Azerbaycan topraklarında yer alacak gözlem merkezi üstünden işbirliği yapacaklarını söyledi.

Peskov, Karabağ’daki çatışmaların sonlanması anlaşmasıyla sonuçlanan görüşmelerde Karabağ’a Rus-Türk barış güçlerinin beraber konuşlandırılması konusunun hiç ele alınmadığını söyledi.

Peskov soru üstüne, “Hayır, (Rus-Türk) ortak barış güçlerinden bahsedilmedi. Bu konu hiçbir zaman ele alınmadı. (Türkiye ile) ortak işbirliği bölgemiz Karabağ’da yer almayacak, Azerbaycan topraklarında yer alacak, burada bir izleme merkezi oluşturulması söz konusu” dedi.