Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov: Ermenistan, Güney Kafkasya'daki kilit müttefikimiz

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Ermeni mevkidaşı Artak Davtyan ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Sputnik'in haberine göre Gerasimov, iki ülkenin hem ikili bazda hem de başta Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) olmak üzere, uluslararası kurumlar çerçevesinde iş birliğini giderek güçlendirdiğini belirterek, Ermenistan'ın Rusya'nın Güney Kafkasya'daki kilit bir müttefiki ve ortağı olduğunu kaydetti.

Ermenistan topraklarındaki 102. Rus askeri üssünün ikili ilişkilerin yüksek seviyesinin bir göstergesi olduğuna vurgu yapan Gerasimov, şöyle devam etti: "Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcileri her yıl Rusya Savunma Bakanlığı'nın büyük ölçekli etkinliklerine katılıyor ve delegasyonlar her zaman üst düzeyde temsil ediliyor. Savunma Bakanlığı’na bağlı üniversitelerde kalifiye personel (Ermenistan’dan gelen) yetiştirmeye devam ediyoruz."

Rusya Genelkurmay Başkanı, 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı, Uluslararası Ordu Oyunları ve Uluslararası Askeri-Teknik Forumu ‘Ordu-2021’in bu yıl düzenleneceğini hatırlatarak, "Bu etkinliklere Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nden heyet ve takımların yanı sıra ‘Batı-2021 stratejik komuta ve alt birimler tatbikatına’ katılacak bir birliği de bekliyoruz" ifadelerini kullandı.