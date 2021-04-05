Rusya Donbass’ta bir çocuğun ölmesine ilişkin Ukraynalı askerlere dava açtı

Rusya Soruşturma Komitesi, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde Ukrayna ordusunun açtığı ateş sonucu bir çocuğun yaşamını yitirmesi nedeniyle silahlı çatışmada yasaklı yöntemlerin kullanıldığı gerekçesiyle ceza davası açtı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rusya Soruşturma Komitesi’nin sitesinde konuya ilişkin açıklamada, “Dorojnaya Caddesi'ndeki bir evin avlusunda cephane patlaması sonucu 5 yaşında bir çocuk öldü, 66 yaşındaki büyükannesi ise yaralandı” ifadelerine yer verildi.

Rusya Soruşturma Komitesi, Ukrayna ordusunun ülkenin güneydoğusunda silah kullanımının sona erdirilmesine ilişkin protokolü, protokole ilişkin muhtırayı, Savaş Zamanında Sivil Nüfusun Korunmasına İlişkin Sözleşme hükümlerini ve sözleşmenin ek protokolünü ihlal ettiğini ifade etti.

Donetsk Halk Cumhuriyeti Halk Milisleri Sözcüsü, Ukrayna ordusuna ait bir İHA’nın el yapımı bir bomba fırlatması sonucu beş yaşında bir çocuğun yaşamını yitirdiğini bildirmişti.