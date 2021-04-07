Rusya Dışişleri: Washington Büyükelçisi yakın zamanda dönmeyecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD ile ilişkilerin geleceğine yönelik istişareler için Moskova’ya giden Rusya’nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov’un büyük ihtimalle yakın zamanda geri dönmeyeceğini ifade etti.

Sputnik’e konuşan Ryabkov, Antonov’un geri dönmesiyle ilgili olarak, “Bu önümüzdeki günlerde olacak bir şey değil. Tarihi Washington’ın ikili anlamda atacağı ileriki adımlar üzerinden belirleyeceğiz” dedi.

Ryabkov, açıklamalarına şöyle devam etti:

“ABD’den yine de ilişkilerin biraz da olsa normalleşmesi yönünde çaba göstermeleri ve bu anlamda fark edilebilir bir adım atmalarını bekliyoruz.”

Biden'ın Putin açıklaması sonrası Moskova'ya gitmişti

ABD Başkanı Joe Biden, ABC televizyonuna verdiği röportajda, Rusya'nın ABD'de geçen yıl yapılan seçimlere müdahale ettiği iddialarına ilişkin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i suçlamıştı. Putin'in "bunun bedelini yakında ödeyeceğini" söyleyen Biden, bir gazetecinin “Putin’in katil olduğunu düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna “Evet, düşünüyorum” yanıtını vermişti.

Bunun üzerine Antonov, ABD'yle ilişkilerin geleceğinin ele alınacağı istişareler için Moskova'ya davet edilmişti.