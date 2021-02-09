Rusya Dışişleri: Navalnıy'ın vakfının temsilcileri NATO ajanı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rus muhalefet lideri Aleksey Navalnıy'ın kurucusu olduğu ve Rusya Adalet Bakanlığı tarafından yabancı ajan listesine dahil edilen 'Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nın temsilcilerini, NATO adına hareket eden etki ajanları olduğunu söyledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rus Birinci Kanal'a demeç veren Zaharova, dün Polonya'nın Avrupa Birliği (AB) Daimi Temsilciliği'nde Leonid Volkov (Navalnıy'ın 'bölge seçim merkezleri' ağının yöneticisi) ve Vladimir Aşurkov (Yolsuzlukla Mücadele Vakfı İcra Direktörü) ile AB ülkeleri, ABD ve İngiltere'nin temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

Zaharova, "Burada küçük bir nüans var. Görüşmenin formatı, AB ülkeleri artı ABD artı İngiltere şeklinde. Yani bu artık AB değil, NATO demek oluyor. Volkov ve Aşurkov, NATO'lularla görüştü ve talimatlar aldı. Onlara sonbaharı veya yazı beklememeleri gerektiğini, ülkedeki durumu karıştırmaya devam etmeleri gerektiğini, zira siyasi ve finansal desteğin kendilerine sağlandığını söylediklerini düşünüyorum" diye konuştu. Zaharova, bu kişilerin "muhalefet değil, NATO'nun etki ajanları" olduğunu söyledi.