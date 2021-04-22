Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'nin 'Adalet için Ödül' programı temel insan haklarını çiğniyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Adalet için Ödül programının insan haklarının korunması ve teşvik edilmesi konusunda uluslararası normlara uymamasına ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Özel Raportörü ve BM İnsan Hakları Konseyi'nin vardığı sonuca katıldıklarını açıkladı.

Bakanlık Sözcüsü Mariya Zaharova, "Programa ilişkin ortak açıklamayı değerlendirdik. Belgede programın insan haklarının korunması ve teşvik edilmesi konusunda uluslararası normlara uymamasına ilişkin ifade edilen değerlendirmelere katılıyoruz" diye konuştu.

ABD'nin para karşılığı insanlar hakkında istihbarat toplama önerisine tepki gösteren Zaharova, hakkında istihbarat toplanan kişilerin gerekli yasal korumalardan mahrum kalacağına işaret etti.

Zaharova, ABD'nin programla birlikte masum insanların kişisel ve aile yaşantılarına yasa dışı bir şekilde müdahale edeceğini söyledi.