Rusya Dışişleri Bakanlığı: ABD'den açıklama bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkındaki sözlerine ilişkin, Washington’dan açıklama beklediklerini kaydetti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Rossiya-1 televizyonunun canlı yayınında konuşan Zaharova, Biden’ın sözlerinin sorulması üstüne, “Neden sürekli olarak onların kullandığı tuhaf ve anlaşılmaz dili anlaşılır hale biz sokmak zorunda kalıyoruz? Karşı taraftan açıklama bekliyoruz” dedi.

Zaharova, "Rusya hakkındaki söylemlerinden sürekli bir şeyler elde etmeyi umarak kendilerini kendi içlerinde siyasi bir çıkmaza soktular. Belli ki yeni konulara yeni bir gündeme ihtiyaçları var. Rusya karşıtı bu histeri ile hiçbir yere varamayacaklar, çünkü gidebilecekleri son noktaya çoktan geldiler” dedi.

Biden, dün ABC News'a verdiği röportajda, Putin'in ‘bir katil olduğunu düşünüp düşünmediği’ sorusu karşısında 'Evet, düşünüyorum' yanıtını vermişti.