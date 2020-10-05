Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'dan ateşkes çağrısı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında başlayan çatışmalar sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, siviller arasındaki can kaybının "endişe verici" olduğunu söyleyen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "acilen bir ateşkesin gerekli olduğunu" söyledi.

DW Türkçe'nin haberine göre, Lavrov pazar akşamı Ermeni Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da hafta sonu "Rusya'nın krizde daha güçlü bir rol üstlenebileceği" mesajı verdi. Bir Rus barış birliğinin bölgede konuşlandırılmasının Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) bünyesinde oluşturulan Minsk Grubu'nda tartışılmasını gündeme getiren Paşinyan, Alman Bild gazetesine yaptığı açıklamada Gümrü'deki Rus üssünde bulunan füze savunma sistemlerine de işaret etti.

Paşinyan, "Rusya ile Ermenistan arasındaki anlaşma hangi durumlarda bu sistemin Ermenistan'ın güvenliği için kullanılabileceğini açıkça ortaya koyuyor" diye konuştu.