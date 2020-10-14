Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye'nin Karabağ'da askeri çözüm görüşüne katılmıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

Komsomolskaya Pravda, Sputnik ve Govorit Moskva radyolarına konuşan Lavrov, “Yapının UNESCO Dünya Kültür Mirası olarak statüsünün kesinlikle göz önünde bulundurulması suretiyle Türkiye’nin ve İstanbul’daki yetkililerin kullanımına ilişkin belli başlı parametreler belirleme hakkını tanıyoruz” dedi.

Türk meslektaşlarının yapıdaki Ortodoks kültürü ile ilgili her şeyin ziyareti, turist ve hacıların erişimine açık olarak kalacağına dair güvence verdiğini belirten Lavrov, “Uygulamada bunun nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz, zira henüz ilgili teknik tedbirler tamamlanmadı” açıklamasını yaptı.

'ABD Libya'da Türkiye ve Rusya'yı zayıflatmaya çalışıyor'

Libya gündemine ilişkin radyolara konuşan Lavrov, "ABD, Libya'da son derece aktif ve bu çatışmayı kendi çıkarına olacak şekilde yönetmeye, Türkiye ile Rusya'yı zayıflatmaya çalışıyor. Bu açık şekilde dile getiriliyor" dedi.

Lavrov, bir soru karşısında Libya petrolünün küresel pazarlara dönmesinin büyük siyasi ve pratik öneme sahip olduğunu kaydetti.

Lavrov, bu konuyla ilgili şunları söyledi:

"Libya'da petrol, önemli bir rol oynuyor. Zira, Libya petrolünün küresel pazarlara dönmesi, Libya Ulusal Ordusu komutanının açıkladığı moratoryumun kaldırılması, enerji fiyatlarını doğrudan etkilemesi nedeniyle büyük siyasi ve pratik öneme sahip.”

'Türkiye'nin Karabağ'da askeri çözüm görüşüne katılmıyoruz'

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki çatışmalara ilişkin konuşan Lavrov, Türkiye’nin Karabağ sorununun askeri çözümünün mümkün olduğu yönündeki kanısına katılmadıklarını belirtti.

Lavrov, “Türkiye’nin dile getirdiği bu görüşe katılmıyoruz. Aynısını Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev de birkaç kez dile getirdi, bu bir sır değil. Söz konusu sorunun askeri çözümünün olduğu ya da askeri çözümün kabul edilebilir olduğuna dair açıklamalara katılmamız mümkün değil” dedi.

Lavrov, “Maalesef Türkiye bunu yapabilirdi ve -askeri eylemler de dahil- Azerbaycan’ın bu sorunu çözmek için gerçekleştireceği her eylemi destekleyeceğini de doğruladı” diye ekledi.

Lavrov, Karabağ’a ilişkin son günlerde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla defalarca görüştüğünü, Rusya tarafının çeşitli seviyelerde Ankara ile temaslarını koruduğunu kaydetti.

Ayrıca Lavrov, bu görüşmelerde barışçıl çözümün Karabağ sorununun sürdürülebilir bir biçimde sona erdirilmesi için tek yöntem olduğu görüşünü savunmaya devam ettiklerini de belirtti.

‘Türkiye müttefikimiz değil çok yakın bir partnerimiz’

Rusya Dışişleri Bakanı bir başka soru üstüne de, “Türkiye’yi hiçbir zaman stratejik müttefikimiz olarak sınıflandırmadık. Türkiye partnerimiz. Çok yakın bir partnerimiz. Söz konusu partnerliğin birçok alanda stratejik mahiyeti var” dedi.

Lavrov bir başka soru karşısında, ateşkese uyulup uyulmadığının izlenmesi adına Karabağ’daki temas hattına Rus askeri gözlemcilerin gönderilmesinin doğru olacağını, ancak bunun kararını verecek olanların Ermenistan ve Azerbaycan olduğunu belirtti.