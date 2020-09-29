Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Küba Başbakan Yardımcısı Cabrisas'la görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas'la uluslararası alanda işbirliği ve karşılıklı desteği büyütmek amacıyla Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Lavrov, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya ve Küba, aynı uluslararası hukuk prensiplerini ve adalet ideallerini paylaşıyor. Bu durum, iki ülkeyi de tarihin doğru tarafına koyuyor" dedi.

Lavrov, iki ülkenin de, tüm devletlerin eşit egemenlik, torak bütünlüğü ve içişlerine karışılmaması hakkına sahip olması temelinde Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın prensiplerini ve normlarını savunan ülkeler grubunda yer aldığını belirtti.

Cabrisas da, Rusya ve Küba'nın halkların hakları, çok taraflılık, özgürlük ve kalkınma alanın birlikte mücadele ettiğini kaydetti.