Rusya Dışişleri Bakanı: Dış güçler Belarus'ta kan dökmek istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dış güçlerin Belarus'ta kan dökülmesini kışkırtmak istediğini söyledi. Lavrov, yurtdışından huzursuzluk çıkaran Belaruslu aktivistlerin olduğunu ve muhalefetin Venezuela senaryosunu taklit etmeye çalıştığını belirtti.

Moskova bölgesinde düzenlenen bir gençlik forumunda yaptığı açıklamada Lavrov, Batı'nın Beyaz Rusya'yı kendi tasarımında yeniden oluşturmak istediğini söyledi.

Lavrov, "Batılı ortaklarımızın diyaloğa girememesi, sadece bizim hesaba katmamız gereken oldukça ciddi bir gerçektir. Ve şimdi, Belarus'u kendi tasarımlarına göre yeniden çizmeye ve arabuluculuğunu teklif etmeye çalışırken… Elbette, Belarus yönetiminin nüfusuyla diyalog konusunda vereceği herhangi bir karara karşı olmayacağız" dedi.

Belarus'ta hükümet karşıtı protestolar iki haftadan fazla bir süredir devam ediyor ve göstericiler, Aleksandr Lukaşenko lehine hileli olduğuna inandıkları 9 Ağustos cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarına öfkelerini ifade etmek için sokaklara dökülüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı, dinleyicilere 2014 yılında Ukrayna krizi sırasında Batı arabuluculuğunun sonuçlarını da hatırlattı. Lavrov, "Batı, yalnızca Batılı ülkelerin katılımıyla arabuluculuğun etkili olacağını söylediğinde, Batı arabuluculuğunun ortaklarımızın tamamen müzakere edememesine dönüştüğü Ukrayna'da nasıl olduğunu herkes hatırlıyor" dedi.

Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasının ve kitlesel protestoların başlamasının ardından Cumhurbaşkanı Lukaşenko, ülkesinin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Yeni cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ancak Belarus halkının referandumda yeni bir anayasa oylamasından sonra yapılabileceğini de sözlerine ekledi.

Lavrov, Belarus halkının krizden tek başına bir çıkış yolu bulacağını, arabulucuya ihtiyaçları olmadığını söyledi.