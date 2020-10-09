'Rusya, Dağlık Karabağ'daki krizin barışçıl yolla çözümüne katkı sunmaya hazır'

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya’nın Dağlık Karabağ’daki krizin barışçıl yolla çözümü konusunda diğer AGİT Minsk Grubu eş başkanları ile katkıda bulunmaya hazır olduğunu açıkladı.

Sputnik'in haberine göre, Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) hükümetler arası konseyinde konuşan Mişustin, “Askeri eylemlerin derhal durdurulmasını sağlamak, krizin diplomatik yolla çözümüne başlamak önemli. Rusya, AGİT Minsk Grubu’nun diğer eş başkanları ile bu konuda katkı sunmaya hazır” dedi.

AGİT Minsk Grubu diğer eş başkanları arasında Rusya’nın yanı sıra ABD ve Fransa yer alıyor.