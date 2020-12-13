Rusya: Dağlık Karabağ'da ateşkese temas hattında uyuluyor

Rusya Savunma Bakanlığı, tarafların ateşkes ihlaline ilişkin karşılıklı suçlamalarının ardından bir açıklama yaparak, Dağlık Karabağ’da ateşkese temas hattının tamamında uyulduğunu bildirdi.

Bakanlığın sitesinde yayımlanan bilgilendirme bülteninde, Dağlık Karabağ’da ateşkese temas hattının tamamında uyulduğu, 11 Aralık’ta Hadrut bölgesinde bir ateşkes ihlalinin saptandığı ifade edildi.

Sputnik'in haberine göre açıklamada, “Ateşkese temas hattının tamamında uyuluyor. 11 Aralık'ta Hadrut bölgesinde bir ateşkes ihlali saptandı. Rus barış gücü birliklerinin eylemleri sayesinde gerilimin daha fazla tırmanması önlenmiş oldu” ifadelerine yer verildi.