Rusya Covid-19 aşısının faz 3 çalışmalarına yeni başlıyor

Rusya devlet başkanı Putin 11 Ağustos tarihinde Rusya’nın tamamen etkili ve güvenli bir Covid-19 aşısı (Sputnik V) üretmeyi başardığını, bu aşının Rusya Sağlık Bakanlığı’nca da onaylandığını, yakında kütlesel üretimine geçileceğini duyurmuştu.

Rusya Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü’nce geliştirilen ve adenovirüs temelli olan bu aşının ilk insan deneyleri 18 Haziran’da başlamış, ancak bu deneylerin faz 3 aşamasına ulaştığına ilişkin hiçbir bilgi kamuoyuyla paylaşılmamıştı.

Oysa faz 3 aşaması bir tıbbi ürünün yaygın kullanıma geçmesi bakımından en önemli aşamadır ve o ürünün binlerce insan üzerinde denenmesini gerektirir.

Henüz faz 3 aşamasıyla ilgili bir gelişme olmamasına rağmen Putin’in etkili ve güvenli bir aşı geliştirdikleri şeklindeki açıklaması yaygın eleştiri konusu olmuş ve zamansız yapılan bu tür paylaşımların aşıya olan güveni sarsabileceğine özellikle dikkat çekilmişti.

Öte yandan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dimitriev de 20 Temmuz’daki konuşmasında aşının faz 2 çalışmalarının 3 Ağustos’ta tamamlanabileceğini belirtmişti.

Nihayet 20 Ağustos’ta Rusya’daki aşı araştırmalarını finanse eden Rusya Varlık Fonu Sputnik V aşısının etkinlik ve güvenlik araştırmalarının önümüzdeki hafta 40.000 insan üzerinde başlayacağını duyurdu.

Bu açıklama Putin’in sözlerini eleştirenlerin haklılığını ortaya koymuş oldu.