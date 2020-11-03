Rusya: Cihatçılar Türk askerlerine saldırarak Suriye'yi suçlamayı planlıyor

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Grinkeviç, bugünkü basın toplantısında İdlib'deki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Grinkeviç, "Aldığımız bilgiye göre, terör örgütlerinin militanları İdlib bölgesinin Tedil yerleşim noktası yakınlarında havan topu ve çok namlulu roketatarlardan bir saldırı planlıyor. Teröristler, saldırı sonucunun video kaydını, Suriye hükümet güçlerini Türk ordu birliklerinin mevzilerine saldırı düzenlemekle suçlamak amacıyla internetteki sitelerine yükleme niyetinde" diye konuştu.